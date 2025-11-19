Cruz Martínez le manda mensaje a Alicia Villareal tras ser vinculado a proceso [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El músico Cruz Martínez, exintegrante de Kumbia Kings, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en contra de su exesposa, la cantante Alicia Villarreal, según confirmaron fuentes judiciales este miércoles 19 de noviembre.

La denuncia fue presentada por Villarreal tras un incidente ocurrido el pasado 15 de febrero en su domicilio de Monterrey, donde presuntamente fue agredida físicamente, además de ser despojada de su teléfono celular y cartera.

La acusación formal incluye violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial.

“Que sea feliz”: responde Cruz Martínez

Al ser cuestionado en un evento público sobre qué mensaje le daría a Alicia Villarreal, Cruz Martínez respondió:

“Que sea feliz. A pesar de todo lo que ha hecho y que quiso meterme a la cárcel, es la madre de mis hijos. La ley siempre va a sacar la verdad”.