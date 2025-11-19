Entretenimiento

Cruz Martínez, a juicio por violencia contra Alicia Villarreal

El juez dictó medidas cautelares para proteger a la cantante
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras meses de controversia pública, el músico y productor Cruz Martínez, exesposo de la cantante Alicia Villarreal, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial.

El pasado 19 de noviembre, un juez de Nuevo León resolvió vincular a proceso al exintegrante de Kumbia Kings, aunque aclaró que esto no representa una sentencia condenatoria. Las autoridades determinaron que existen elementos suficientes para continuar la investigación, la cual permanecerá abierta durante al menos dos meses más.

La Fiscalía descartó dos de los cargos iniciales presentados por Villarreal —robo e intento de feminicidio—, manteniendo únicamente el de violencia familiar. En respuesta, Cruz Martínez publicó un comunicado en redes sociales en el que reitera su inocencia, agradece a las autoridades por la supuesta imparcialidad mostrada y asegura que el proceso permitirá “aclarar la verdad”.

El juez dictó restricciones precisas para salvaguardar la integridad de la intérprete de “Te aprovechas”, entre ellas: prohibición de acercarse a ella o presentarse en lugares que frecuente, así como la obligación de comparecer cada 15 días ante las autoridades.

La Fiscalía de Nuevo León continúa recabando pruebas en un proceso que ha estado marcado por las denuncias de violencia, el respaldo del público hacia la cantante y un contexto social cada vez más activo en la condena a la violencia de género.

De acuerdo con el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, el delito de violencia familiar podría ameritar de seis meses a cuatro años de prisión, con aumentos si hay agravantes como embarazo o discapacidad. También puede conllevar sanciones como pérdida de derechos de familia, tratamiento psicológico obligatorio y órdenes de restricción.

