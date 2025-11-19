Cruz Martínez, a juicio por violencia contra Alicia Villarreal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras meses de controversia pública, el músico y productor Cruz Martínez, exesposo de la cantante Alicia Villarreal, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial.

El pasado 19 de noviembre, un juez de Nuevo León resolvió vincular a proceso al exintegrante de Kumbia Kings, aunque aclaró que esto no representa una sentencia condenatoria. Las autoridades determinaron que existen elementos suficientes para continuar la investigación, la cual permanecerá abierta durante al menos dos meses más.

La Fiscalía descartó dos de los cargos iniciales presentados por Villarreal —robo e intento de feminicidio—, manteniendo únicamente el de violencia familiar. En respuesta, Cruz Martínez publicó un comunicado en redes sociales en el que reitera su inocencia, agradece a las autoridades por la supuesta imparcialidad mostrada y asegura que el proceso permitirá “aclarar la verdad”.