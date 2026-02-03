Crunchyroll sube precios en México: estos son los nuevos costos 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de streaming especializada en anime, Crunchyroll, anunció un ajuste en los precios de sus membresías a partir de este 2026, que afectará a suscriptores en México y varios países de Latinoamérica.

Los nuevos precios comenzarán a aplicarse el 2 de febrero para nuevos usuarios. En el caso de quienes ya cuentan con una suscripción activa, el aumento se reflejará en su fecha de facturación posterior al 4 de marzo.

Nuevas tarifas mensuales en México

De acuerdo con Crunchyroll News, los costos de los dos planes actuales subirán ligeramente:

Plan Fan : pasa de 119 pesos a 129 pesos mensuales

Plan Mega Fan: pasa de 149 pesos a 159 pesos mensuales

Además de México, los cambios también aplicarán en Argentina, Chile, Colombia y Perú.