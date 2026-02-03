Crunchyroll sube precios en México: estos son los nuevos costos 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de streaming especializada en anime, Crunchyroll, anunció un ajuste en los precios de sus membresías a partir de este 2026, que afectará a suscriptores en México y varios países de Latinoamérica.
Los nuevos precios comenzarán a aplicarse el 2 de febrero para nuevos usuarios. En el caso de quienes ya cuentan con una suscripción activa, el aumento se reflejará en su fecha de facturación posterior al 4 de marzo.
De acuerdo con Crunchyroll News, los costos de los dos planes actuales subirán ligeramente:
Plan Fan: pasa de 119 pesos a 129 pesos mensuales
Plan Mega Fan: pasa de 149 pesos a 159 pesos mensuales
Además de México, los cambios también aplicarán en Argentina, Chile, Colombia y Perú.
Crunchyroll ofrece acceso a su catálogo sin anuncios, además de estrenos casi simultáneos con Japón. La diferencia entre planes radica en funciones extra:
Fan: posibilidad de ver sin anuncios y descargar contenido en un solo dispositivo.
Mega Fan: streaming en hasta 4 dispositivos simultáneos, descargas en HD y acceso al Crunchyroll Game Vault, una biblioteca de videojuegos móviles exclusivos.
Para quienes buscan ahorrar a largo plazo, existe la opción de suscripciones anuales, que mantienen una tarifa mensual más baja con un solo cobro anual.
El aumento de precios se produce tras dos años sin cambios en las tarifas de Crunchyroll. Además, llega poco después de que la compañía eliminara su versión gratuita, consolidando su apuesta por el modelo de pago como única vía de acceso al contenido completo.
Con estos cambios, Crunchyroll se suma a la tendencia de otras plataformas de streaming que han incrementado sus costos, aunque promete seguir ofreciendo estrenos de anime casi en simultáneo con Japón y acceso a nuevas funciones para suscriptores.
mrh