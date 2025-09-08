Critterz: la película creada con IA que llegará a Cannes y a cines en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa OpenAI, reconocida por el desarrollo de herramientas como ChatGPT y DALL·E, está colaborando en la producción de una película animada generada con inteligencia artificial (IA). El proyecto busca demostrar que la IA generativa puede competir con grandes estudios de animación tradicionales.

La cinta, titulada Critterz, está programada para estrenarse en cines de todo el mundo en 2026, con una primera proyección prevista durante el Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más importantes, de acuerdo con el diario Wall Street Journal.