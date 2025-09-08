Critterz: la película creada con IA que llegará a Cannes y a cines en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa OpenAI, reconocida por el desarrollo de herramientas como ChatGPT y DALL·E, está colaborando en la producción de una película animada generada con inteligencia artificial (IA). El proyecto busca demostrar que la IA generativa puede competir con grandes estudios de animación tradicionales.
La cinta, titulada Critterz, está programada para estrenarse en cines de todo el mundo en 2026, con una primera proyección prevista durante el Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más importantes, de acuerdo con el diario Wall Street Journal.
Según los primeros reportes, Critterz será creada en gran parte con herramientas desarrolladas por OpenAI, incluido su próximo modelo GPT-5, así como tecnología de generación de imágenes y animación mediante IA. Esto permitirá reducir costos de producción de forma significativa y acortar los tiempos habituales para la creación de largometrajes animados.
El respaldo directo de OpenAI a una película representa un paso importante para la industria cinematográfica, que observa con atención las posibilidades (y riesgos) de utilizar IA en procesos creativos.
