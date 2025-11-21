Critican reto viral en Morelia: ofreció dinero por lavarle sus tenis sucios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un reto grabado en la Plaza de Armas de Morelia ha desatado polémica en redes sociales, luego de que un joven ofreciera dinero a cambio de que una persona le lavara sus tenis sucios en plena vía pública.
En el video, difundido a través de la cuenta del creador de contenido Daniel Saavedra, se observa cómo el joven se acerca a varias personas con la propuesta: “Te regalo dinero si lavas mis tenis sucios”. Finalmente, una joven acepta hacerlo a cambio de la retribución económica ofrecida.
Aunque el video fue subido en formato de "reel" con una aparente intención de experimento social, las críticas no se hicieron esperar.
Cientos de usuarios reaccionaron en los comentarios del video con opiniones divididas, aunque en su mayoría condenaron la acción por considerarla denigrante.
Entre los comentarios más destacados se pueden leer frases como:
“De hecho no estarías regalando dinero, estarías pagando por un servicio”,
“Eso no es regalar dinero, es pagar por un trabajo, abusado”,
“No se, hermano… no parece que regales dinero, más bien pagas por lavarlos”.
Sin embargo, otros comentarios fueron más duros:
“Eso es humillar a la gente, pedazo de pendejo”,
“Dile a tu jefa que los lave, hdtpm”,
“Vete a humillar gente a otro lado, perro”.
Éste fue el reto grabado en pleno corazón del Centro Histórico de Morelia:
RYE-