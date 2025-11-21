Critican reto viral en Morelia: ofreció dinero por lavarle sus tenis sucios

Aunque el video fue subido en formato de "reel" con una aparente intención de experimento social, las críticas no se hicieron esperar.

Cientos de usuarios reaccionaron en los comentarios del video con opiniones divididas, aunque en su mayoría condenaron la acción por considerarla denigrante.

Entre los comentarios más destacados se pueden leer frases como:

“De hecho no estarías regalando dinero, estarías pagando por un servicio”,

“Eso no es regalar dinero, es pagar por un trabajo, abusado”,

“No se, hermano… no parece que regales dinero, más bien pagas por lavarlos”.

Sin embargo, otros comentarios fueron más duros:

“Eso es humillar a la gente, pedazo de pendejo”,

“Dile a tu jefa que los lave, hdtpm”,

“Vete a humillar gente a otro lado, perro”.

Éste fue el reto grabado en pleno corazón del Centro Histórico de Morelia: