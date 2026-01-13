Critican a Shanik Berman por video en hotel donde falleció Liam Payne

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La periodista de espectáculos Shanik Berman generó una intensa polémica en redes sociales tras publicar un video desde la habitación 310 del hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, Argentina, lugar donde el cantante británico Liam Payne perdió la vida en octubre de 2024.

En el video, difundido en sus redes sociales, Berman muestra el interior de la habitación y señala el balcón desde el que, según su versión, habría caído el exintegrante de One Direction. También enfoca la alberca del hotel, posible sitio del impacto, así como un altar improvisado que los fans han mantenido a las afueras del inmueble con flores, velas y mensajes de despedida.

La periodista aseguró que su estancia en esa habitación fue una coincidencia. “Nos pusieron en este hotel y me dijeron que solo quedaba una habitación. Me tocó la de Liam”, expresó en el video, añadiendo frases como: “No hay casualidad, hay causalidad”.