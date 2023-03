Critican a mamá por perforar orejas de bebé a una semana de nacida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En TikTok usuarios criticaron a una mamá por perforar las orejas de su bebé a solamente una semana de nacida.

Y es que el perfil de @laraticaofficial subió algunos videos de su empiezo como mamá de una hermosa bebé, a la que le perforó los lóbulos y mostró el resultado.

En el breve video la madre mostró como se veía la bebé a sólo una semana de nacida y ya con aretes, y luego de algunos meses de crecida.

"Una semana vs cinco meses", se leyó en la descripción de video que dio de qué hablar, pues algunos tacharon de "mala madre" a @laraticaofficial por ponerle aretes a su hija tan pequeña.

"Orejas perforadas? A la semana?"; "No soy un experto ni un padre, pero tengo hermanas mucho más jóvenes que yo, bebés todavía y me gustaría preguntar si ella no es demasiado joven para usar aretes"; "¿No es un poco pronto para los pendientes? Cuidado luego por atragantamiento..!" (sic).

Mientras que hubo también quienes defendieron que hacer esto a los bebés es algo común como en nuestro país:

"¡En una familia mexicana es algo natural! Se las hice a mi hija a la semana de haber nacido, ¡tiene tres años!".