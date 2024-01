Critican a mamá abrigada que lleva a su hija a playa pese al frío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de redes sociales criticaron a una mamá que llevó a su hija a la playa, en traje de baño, y pese al frío.

Lo que llamó la atención de algunos de los molestos por este detalle es que en el video la madre se ve con ropa abrigadora y la pequeña en traje de baño.

Los hechos pasaron en la playa Miramar, que se halla en el estado de Tamaulipas.

El clip fue subido a las redes por la página local Cabello Noticias, con el siguiente texto: "Madre lleva a su hija pequeña para disfrutar playa Miramar a pesar de las bajas temperaturas".

En el material se ve, por una parte, a la pequeña que juega en la arena y a un lado su mamá, en otra toma se aprecia a gente que pasea por la playa con ropa para frío.

Asimismo, en las tomas del video se ve que no hay sol, pero sí una sensación de estar a bajas temperaturas.

En los comentarios los usuarios criticaron para bien y para mal a la mujer, pues algunos consideraron que es una irresponsabilidad exponerla así, mientras que otros aplaudieron el hecho al aseverar que con ello se fortalecería su sistema inmunológico:

"La mayoría de los que opinan son los que piensan que por andar descalsos los niños se enferman"; "Porq no se pondrá traje de baño ella"; "La niña esta feliz y es una niña sana. Excelente por los padres"; "Según los pediatras el frío no enferma! No le pasa nada!!" (sic).