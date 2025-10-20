Critican a Kristen Bell por mensaje en pleno mes contra la violencia doméstica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz estadounidense Kristen Bell ha sido fuertemente criticada en redes sociales luego de publicar un mensaje dirigido a su esposo, el también actor Dax Shepard, como parte de su 12º aniversario de bodas. El contenido de la publicación fue percibido como inapropiado por muchos usuarios, especialmente por coincidir con el mes de concientización sobre la violencia doméstica en Estados Unidos.
En el post, ya con los comentarios restringidos, Bell escribió:
“Feliz 12º aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ‘Jamás te m$&@taria. Muchos hombres han m$&@t4do a sus esposas en algún momento. Aunque tengo muchos motivos para m*$&$t4rte, jamás lo haría’”.
La frase, presentada como un recuerdo con tono de humor negro, fue interpretada por miles de usuarios como una banalización de la violencia contra las mujeres. La publicación recibió una ola de reacciones negativas, lo que llevó a Bell a limitar las interacciones en su cuenta de Instagram.
A raíz de la publicación varios usuarios señalaron la desconexión de la actriz con la gravedad del tema, sobre todo al coincidir con un mes de sensibilización sobre agresiones domésticas en Estados Unidos. Aunque algunos seguidores defendieron el estilo de humor crudo que caracteriza a la pareja, la mayoría cuestionó la falta de sensibilidad del mensaje.
Kristen Bell y Dax Shepard están casados desde 2013 y han hablado abiertamente sobre sus conflictos personales, terapia de pareja y procesos de recuperación emocional.
Sin embargo, esta vez, el mensaje no fue bien recibido. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas adicionales sobre la controversia.
Bell es conocida por sus papeles en Veronica Mars, Frozen (como la voz de Anna) y como narradora en la serie Gossip Girl.
BCT