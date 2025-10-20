Critican a Kristen Bell por mensaje en pleno mes contra la violencia doméstica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz estadounidense Kristen Bell ha sido fuertemente criticada en redes sociales luego de publicar un mensaje dirigido a su esposo, el también actor Dax Shepard, como parte de su 12º aniversario de bodas. El contenido de la publicación fue percibido como inapropiado por muchos usuarios, especialmente por coincidir con el mes de concientización sobre la violencia doméstica en Estados Unidos.

En el post, ya con los comentarios restringidos, Bell escribió:

“Feliz 12º aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ‘Jamás te m$&@taria. Muchos hombres han m$&@t4do a sus esposas en algún momento. Aunque tengo muchos motivos para m*$&$t4rte, jamás lo haría’”.