Critican a Andrea Legarreta por novio de su hija; es torero y lleva 25 orejas

Y es que a decir de la RAE, el rejoneador es el torero que se dedica a herir a los toros con el rejón rompiéndolo y dejando clavada la punta en el lomo del animal.

Por ello, la conductora de Televisa está en medio de las criticas, al igual que la joven pareja, ya que el torero ha sido criticado en repetidas ocasiones en sus redes sociales por dedicarse a la "fiesta brava".

Incluso en su perfil de Instagram algunas publicaciones se muestran bajo las advertencias de imágenes con contenido delicado.

Asimismo, en Facebook algunas personas han criticado la relación, ya que reprueban las corridas de toros y lo que en ellas se hace a los animales, y así lo han externado:

"Un maltratador de animales! Un torero! Eso no es presumible eso es de dar vergüenza. No al maltrato de animales!"; "Que mal gusto, un tipo que vive del dolor de los animalitos, a ver sí un torito no rompe plaza con Él"; "Con un asesino? Que horror!" (sic).

Así es como se hicieron novios Mía Rubín y Tarik Othon: