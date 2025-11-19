Critican a Adela Micha por entrevista a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

El encuentro se grabó en el domicilio donde vivía la pareja, en Uruapan, y fue presentado por Micha como una conversación sobre “la tragedia y la esperanza de una ciudad”, dentro de su programa Un día, una voz, programado para transmitirse a las 8:00 PM este día.

Sin embargo, la reacción del público no tardó en hacerse notar. En Facebook, decenas de usuarios expresaron su inconformidad, acusando a la conductora de aprovecharse del caso para obtener audiencia y contenido emocional.

Entre los comentarios se leen frases como: “Adela siempre viendo la oportunidad de hacer crecer su programa con entrevistas muy controvertidas” o “Puro chisme y morbo para embobar al público”.

También hubo señalamientos de oportunismo y falta de empatía hacia la entrevistada.

Éste es el video: