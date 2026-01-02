¿Crisis en Miss Universe? La organización rompe el silencio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización Miss Universe emitió este 2 de enero de 2026 un comunicado oficial en el que reafirma su actual liderazgo, estructura y visión a largo plazo, en respuesta a rumores recientes sobre presuntos cambios en su propiedad y administración.

A través de sus redes sociales y su sitio web oficial la organización enfatizó que continúa bajo la misma dirección que ha guiado sus operaciones por más de 75 años, destacando su compromiso con la transparencia, la integridad y el empoderamiento de las mujeres a nivel global.

“Nuestro compromiso con la transparencia, integridad y nuestra misión global continúa siendo inquebrantable”, señala el documento.

La aclaración surge tras detectar información falsa o malintencionada que, según el comunicado, busca confundir al público, aprovecharse del nombre Miss Universe con fines de lucro personal o sugerir adquisiciones inexistentes.

En este contexto, la organización hizo un llamado a medios de comunicación, socios y al público en general para que consulten únicamente sus canales oficiales al momento de verificar información relacionada con el certamen o sus decisiones internas.