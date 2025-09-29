¡Crepúsculo regresa a los cines de México con Cinemex!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La saga que marcó a toda una generación está de regreso. Cinemex anunció que “Crepúsculo” volverá muy pronto a la pantalla grande.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del reestreno, la noticia ya ha causado furor entre los fanáticos que crecieron con la historia de amor entre Bella Swan y Edward Cullen.