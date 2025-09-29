¡Crepúsculo regresa a los cines de México con Cinemex!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La saga que marcó a toda una generación está de regreso. Cinemex anunció que “Crepúsculo” volverá muy pronto a la pantalla grande.
Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del reestreno, la noticia ya ha causado furor entre los fanáticos que crecieron con la historia de amor entre Bella Swan y Edward Cullen.
El filme original, estrenado en 2008, recaudó más de 400 millones de dólares a nivel mundial y dio inicio a una saga cinematográfica que definió la cultura pop juvenil de los años 2000.
Ahora, con la nostalgia en su punto más alto, los seguidores podrán revivir en el cine el romance inmortal entre la humana y el vampiro más famoso de la literatura juvenil contemporánea.
BCT