Corona Capital, SimiFest y más: estos eventos tendrán descuento en Ticketmaster

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan de los conciertos, festivales y espectáculos en vivo, este Buen Fin 2025 llegó con sorpresas para ti. Ticketmaster México se sumó a la celebración con descuentos especiales del 13 al 17 de noviembre, que incluyen promociones 3x2, rebajas de hasta el 50% y entradas con precios de fase 1 en varios de los eventos más esperados del año.

La plataforma anunció que durante este periodo promocional los usuarios podrán aprovechar también pagos a 3 meses sin intereses (MSI) con tarjetas bancarias participantes, lo que volvió tendencia la cartelera en redes sociales.

Conciertos y espectáculos con descuento en El Buen Fin 2025

Entre los eventos destacados que forman parte de la promoción se encuentran presentaciones de artistas internacionales, bandas reconocidas y producciones teatrales que se extenderán incluso hasta la primera mitad de 2026.

Algunos de los espectáculos confirmados con descuentos incluyen:

Cirque du Soleil: OVO

El Rey León

Mentiras: El Musical

Mentidrags

Navidad Sinfónica

The Messi Experience

Recomendaciones para aprovechar la promoción

Es importante tener en cuenta que los descuentos aplican únicamente en ciertas secciones o zonas del recinto, por lo que se recomienda revisar los detalles de cada evento en el portal oficial de Ticketmaster: https://guias.ticketmaster.com.mx/buen-fin-2025/

mrh