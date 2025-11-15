Corona Capital, SimiFest y más: estos eventos tendrán descuento en Ticketmaster

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan de los conciertos, festivales y espectáculos en vivo, este Buen Fin 2025 llegó con sorpresas para ti. Ticketmaster México se sumó a la celebración con descuentos especiales del 13 al 17 de noviembre, que incluyen promociones 3x2, rebajas de hasta el 50% y entradas con precios de fase 1 en varios de los eventos más esperados del año.
La plataforma anunció que durante este periodo promocional los usuarios podrán aprovechar también pagos a 3 meses sin intereses (MSI) con tarjetas bancarias participantes, lo que volvió tendencia la cartelera en redes sociales.
Entre los eventos destacados que forman parte de la promoción se encuentran presentaciones de artistas internacionales, bandas reconocidas y producciones teatrales que se extenderán incluso hasta la primera mitad de 2026.
Algunos de los espectáculos confirmados con descuentos incluyen:
Cirque du Soleil: OVO
El Rey León
Mentiras: El Musical
Mentidrags
Navidad Sinfónica
The Messi Experience
Es importante tener en cuenta que los descuentos aplican únicamente en ciertas secciones o zonas del recinto, por lo que se recomienda revisar los detalles de cada evento en el portal oficial de Ticketmaster: https://guias.ticketmaster.com.mx/buen-fin-2025/
mrh