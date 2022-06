Corona Capital: My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus encabezan el evento

El Capital se realizará del 18 al 20 de noviembre próximo. Cada día habrá una veintena de bandas dispuestas a darlo todo para complacer a los fans mexicanos.

También estarán bandas como Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Foals, Liam Gallager, Jamie XX, Lil Nas X, The 1975, Brian Wilson, Phoebe Bridgers, Idles, The Church, The Kooks, Two Door Cinema Club, Run the Jewels, Marina, Big Wild, Cigarrettes After Sex, Cuco, Fever 333, Hope Tala, LS Dunes, Viagra Boys, entre muchos otros.

Este próximo 13 y 14 de junio habrá preventa de boletos con tarjetas Citibanamex a través del sistema ticketmaster.