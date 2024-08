"Contestaba con jeta"; actrices revelan cómo las trataba Mariana Echeverría

La primera en hablar sobre Echeverría fue la actriz Gloria Aura, quien aseguró en redes sociales que, cuando estudiaban juntas en el Centro de Educación Artística de Televisa, la participante de LCDLFM hacía bullying a los demás compañeros.

"Mariana. Cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo hacías esto tal cual . Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión", escribió hace unos días en X.

Asimismo, Fernanda Ostos se sumó al mensaje de Gloria Aurea y escribió:

"Cuando yo llegué a trabajar con ella en La Parodia de Reynaldo López yo no la conocía, me presenté y trataba de hacerle plática o simplemente saludar y me volteaba la cara o contestaba con jeta ¡Nunca fue amable y jamás la vi sonreír! Después se fue a Me Caigo de Risa".