Conmovedor, Brian May llora tras tocar con holograma de Freddie Mercury [VIDEO]

Reino Unido, 16 de junio de 2022.- Un momento emotivo nos regaló Brian May, cuando no pudo contener las lágrimas luego de tocar junto a una imagen holográfica de su compañero de banda y amigo Freddie Mercury.

El polémico y querido vocalista de la banda QUEEN, Fredy Mercury quien falleció en 1991, regresó con ayuda de la tecnología y el momento quedó grabado en video por los asistentes.

Por medio de TikTok se compartió una grabación en la que se muestra a Freddie Mercury cantar el tema “Love of my life”, a lado de Brian May, en ese momento el público gritó y no dejó de ovacionar la inigualable escena.

Al final se ve a Brian presentar con el brazo a Freddie quien le hace una reverencia estirando su brazo, que virtualmente rozó su mano, ahí soltó las lágrimas y se convirtió en un momento histórico.