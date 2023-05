Confirman secuela de Un Viernes de Locos; Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan estelarizarían

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se confirmó la secuela de Un Viernes de Locos (Freaky Friday) y lo mejor es que sus protagonistas originales: Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan estarían de vuelta.

The New York Times dio a conocer que Disney ya está en la producción de Un Viernes de Locos 2. El proyecto aún se encuentra en etapas tempranas por lo que aún no se sabe cuál será la trama para retomar la historia.

Tanto Lindsay Lohan como Jamie Lee Curtis postearon en sus cuentas de Instagram la nota que publica en NYT respecto a los 20 años del estreno de la cinta.