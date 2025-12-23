Confirman que homicidio de Rob Reiner y su esposa murieron por heridas de cuchillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles confirmó que Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, murieron a causa de múltiples heridas provocadas por un objeto punzocortante, por lo que las autoridades determinaron sus decesos como homicidios.

De acuerdo con los certificados oficiales de defunción, ambos presentaban lesiones ocasionadas “por un cuchillo, por otra persona”. Los hechos ocurrieron el domingo 14 de diciembre, fecha en la que se reportó el hallazgo de los cuerpos. Posteriormente, fueron incinerados en la funeraria Monte Sinaí, y sus cenizas permanecen en la vivienda de su hijo, Jake Reiner.

Tras difundirse la noticia, trascendió que las víctimas habrían sido apuñaladas y degolladas. Fue Romy Reiner quien localizó los cuerpos. Ese mismo día fue detenido Nick Reiner, quien vivía con la pareja, según señalaron familiares.