Confirman que homicidio de Rob Reiner y su esposa murieron por heridas de cuchillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles confirmó que Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, murieron a causa de múltiples heridas provocadas por un objeto punzocortante, por lo que las autoridades determinaron sus decesos como homicidios.
De acuerdo con los certificados oficiales de defunción, ambos presentaban lesiones ocasionadas “por un cuchillo, por otra persona”. Los hechos ocurrieron el domingo 14 de diciembre, fecha en la que se reportó el hallazgo de los cuerpos. Posteriormente, fueron incinerados en la funeraria Monte Sinaí, y sus cenizas permanecen en la vivienda de su hijo, Jake Reiner.
Tras difundirse la noticia, trascendió que las víctimas habrían sido apuñaladas y degolladas. Fue Romy Reiner quien localizó los cuerpos. Ese mismo día fue detenido Nick Reiner, quien vivía con la pareja, según señalaron familiares.
De acuerdo con información proporcionada por los hermanos de Nick, el detenido presentaba problemas de consumo de sustancias y conductas agresivas. Días después de su arresto, fue diagnosticado con esquizofrenia.
Nick Reiner permanece recluido en una prisión de Los Ángeles sin derecho a fianza. Su siguiente comparecencia ante la corte está programada para el 7 de enero de 2026.
Fuentes cercanas a la familia indicaron a TMZ que el acusado se encuentra en un estado disperso y medicado, lo que le impediría procesar plenamente lo ocurrido. Señalaron que semanas antes del crimen había mostrado conductas erráticas y peligrosas, además de haber recibido tratamiento reciente en una clínica especializada en adicciones y salud mental.
Asimismo, trascendió que un cambio en su medicación, previo a los hechos, habría generado problemas de control conductual. Especialistas no descartan que la defensa busque que Nick Reiner se declare inocente por demencia.
