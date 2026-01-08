Confirman muerte de la cantante y actriz Betty Garay

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante y actriz Betty Garay, reconocida por su trabajo en el género regional mexicano, falleció el pasado 28 de diciembre en el estado de Nuevo León. La noticia fue confirmada hasta este 8 de enero por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).
Garay era hija del comediante y empresario Pedro Rodríguez, conocido en la escena del entretenimiento como “El Fufurufo”, figura icónica de la comedia norteña.
Su fallecimiento fue informado previamente por familiares a través de redes sociales.
La artista enfrentaba complicaciones de salud derivadas de una enfermedad crónica, según se ha mencionado en publicaciones en línea, aunque no se han detallado las causas exactas.
Su muerte provocó múltiples muestras de afecto y condolencias en redes sociales, donde seguidores, colegas y figuras del espectáculo recordaron su talento, así como la herencia artística que representa para la familia Rodríguez.
Con este mensaje se informó del deceso en la ANDI:
"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Betty Garay.
Reconocida actriz y cantante mexicana, la cual tuvo una amplia trayectoria en la vida cultural regiomontana, participando en el cine, el teatro y la televisión del noreste de la república.
A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI.
¡Descanse en paz!".
