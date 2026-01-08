Confirman muerte de la cantante y actriz Betty Garay

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante y actriz Betty Garay, reconocida por su trabajo en el género regional mexicano, falleció el pasado 28 de diciembre en el estado de Nuevo León. La noticia fue confirmada hasta este 8 de enero por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Garay era hija del comediante y empresario Pedro Rodríguez, conocido en la escena del entretenimiento como “El Fufurufo”, figura icónica de la comedia norteña.

Su fallecimiento fue informado previamente por familiares a través de redes sociales.

La artista enfrentaba complicaciones de salud derivadas de una enfermedad crónica, según se ha mencionado en publicaciones en línea, aunque no se han detallado las causas exactas.