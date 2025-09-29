¡Confirmado! Tame Impala llega a México en locación secreta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tame Impala, el proyecto musical liderado por Kevin Parker, ofrecerá un DJ set especial en un evento gratuito y exclusivo organizado por Cercle, el próximo 10 de octubre de 2025, en una locación secreta cerca de la Ciudad de México.

El espectáculo promete ser una experiencia inmersiva en un entorno natural, como es tradición en los eventos organizados por Cercle, conocidos por mezclar música electrónica con paisajes sorprendentes alrededor del mundo.