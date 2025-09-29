¡Confirmado! Tame Impala llega a México en locación secreta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tame Impala, el proyecto musical liderado por Kevin Parker, ofrecerá un DJ set especial en un evento gratuito y exclusivo organizado por Cercle, el próximo 10 de octubre de 2025, en una locación secreta cerca de la Ciudad de México.
El espectáculo promete ser una experiencia inmersiva en un entorno natural, como es tradición en los eventos organizados por Cercle, conocidos por mezclar música electrónica con paisajes sorprendentes alrededor del mundo.
La dinámica de acceso ya está disponible mediante preinscripción, a través de un formulario habilitado en el perfil oficial de la banda. Aunque el acceso será gratuito y con bebidas incluidas, la capacidad será muy limitada.
Las invitaciones serán lanzadas el miércoles 1 de octubre a las 10:00 a.m. (hora de CDMX). Ese día se enviará un enlace a todas las personas preinscritas para que soliciten su entrada. La asignación será por orden de llegada, por lo que se recomienda estar atentos desde temprano.
