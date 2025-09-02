¡Confirmado! Habrá película de Call of Duty

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La guerra digital salta a la gran pantalla: Paramount Pictures y Activision confirmaron el desarrollo de una película live-action basada en la icónica franquicia de videojuegos Call of Duty.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado conjunto, en el que ambas compañías expresaron su intención de producir una cinta con altos estándares de calidad, con la ambición de convertirla en un nuevo hito de acción bélica para la pantalla grande.

Desde su lanzamiento en 2003, Call of Duty se ha consolidado como la franquicia de videojuegos más vendida en Estados Unidos durante 16 años consecutivos. Con más de 500 millones de copias vendidas a nivel mundial, la saga es sinónimo de acción táctica, historias bélicas y una comunidad activa de millones de jugadores.

Por el momento, se desconoce la trama específica del largometraje. La saga ha explorado una variedad de escenarios históricos y futuristas, desde la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, hasta conflictos intergalácticos. Entre sus subfranquicias más populares se encuentran Modern Warfare y Black Ops, que podrían servir como base narrativa para esta producción.

Aunque aún no se han anunciado ni el director ni el elenco, Paramount apuesta fuerte por este proyecto. La experiencia previa de la compañía en adaptaciones de videojuegos —como la serie Halo y las películas de Sonic the Hedgehog— genera esperanza entre los fans.