¡Confirmado! Gorillaz regresa con nuevo álbum lleno de colaboraciones

El primer adelanto del álbum es el sencillo “The Happy Dictator”, una colaboración con el dúo Sparks, ya disponible al público.

The Mountain estará compuesto por 15 canciones y destaca por la gran cantidad de colaboraciones estelares: artistas como Black Thought, Johnny Marr, Yasiin Bey, Anoushka Shankar, IDLES, Paul Simonon, Trueno, entre otros.

Como parte de la promoción de este nuevo material, Gorillaz también anunció la gira The Mountain Tour, que recorrerá el Reino Unido e Irlanda con fechas programadas de marzo a junio de 2026.