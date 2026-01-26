Conciertos de Kanye West en México se transmitirán por ViX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado regreso de Kanye West a México no solo se vivirá desde la Monumental Plaza de Toros La México. Para quienes no puedan asistir o prefieran disfrutar del espectáculo desde casa, los conciertos del artista serán transmitidos en vivo a través de ViX Premium.
El acceso estará disponible únicamente para usuarios con suscripción activa, y podrá verse desde celulares, tabletas, computadoras y Smart TV, siempre que la cuenta esté registrada correctamente.
El proceso para contratar ViX Premium es sencillo y se puede realizar en pocos minutos:
Descarga la app de ViX o entra al sitio oficial
Crea una cuenta con correo electrónico y contraseña
Selecciona ViX Premium como plan de suscripción
Registra un método de pago y confirma la compra
Inicia sesión el día del concierto y accede a la transmisión en vivo
Para ver el concierto de Kanye West es indispensable contar con ViX Premium, ya que el evento no estará disponible en la versión gratuita.
En México, los precios son:
Plan Premium: $149 MXN al mes
Plan Premium con Disney+: $199 MXN al mes
Además del concierto, la suscripción incluye acceso a series, películas, deportes en vivo y eventos especiales.
RPO