Conciertos de Kanye West en México se transmitirán por ViX

Las fechas son viernes 30 y sábado 31 de enero
La transmisión será exclusiva de ViX Premium
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado regreso de Kanye West a México no solo se vivirá desde la Monumental Plaza de Toros La México. Para quienes no puedan asistir o prefieran disfrutar del espectáculo desde casa, los conciertos del artista serán transmitidos en vivo a través de ViX Premium.

ViX Premium emitirá los dos conciertos completos correspondientes a las presentaciones del viernes 30 y sábado 31 de enero, de forma simultánea al espectáculo en la Plaza de Toros.

El acceso estará disponible únicamente para usuarios con suscripción activa, y podrá verse desde celulares, tabletas, computadoras y Smart TV, siempre que la cuenta esté registrada correctamente.

El proceso para contratar ViX Premium es sencillo y se puede realizar en pocos minutos:

  • Descarga la app de ViX o entra al sitio oficial

  • Crea una cuenta con correo electrónico y contraseña

  • Selecciona ViX Premium como plan de suscripción

  • Registra un método de pago y confirma la compra

  • Inicia sesión el día del concierto y accede a la transmisión en vivo

Para ver el concierto de Kanye West es indispensable contar con ViX Premium, ya que el evento no estará disponible en la versión gratuita.

En México, los precios son:

  • Plan Premium: $149 MXN al mes

  • Plan Premium con Disney+: $199 MXN al mes

Además del concierto, la suscripción incluye acceso a series, películas, deportes en vivo y eventos especiales.

