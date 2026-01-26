Conciertos de Kanye West en México se transmitirán por ViX

Para ver el concierto de Kanye West es indispensable contar con ViX Premium, ya que el evento no estará disponible en la versión gratuita.

En México, los precios son:

Plan Premium: $149 MXN al mes

Plan Premium con Disney+: $199 MXN al mes

Además del concierto, la suscripción incluye acceso a series, películas, deportes en vivo y eventos especiales.