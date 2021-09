“¡Con qué cara hablas!”; se encienden los ánimos en VLA

“Se nos hizo una grosería que nos pusieron seis, cuando teníamos dos calificaciones de nueve, entiendo a Horacio que es el más rudo, pero ¿de dónde salió un seis? No es justo. Las calificaciones nos son justas, son una incongruencia”, dijeron Los Destrampados.

Por su parte los jueces (Horacio Villalobos, Rocío Banquells, Pato Borguetti y Mario Lafontaine) dieron también su punto de vista y negaron que haya favoritos.

“Lo dijimos desde el principio, y me extraña que no pongan atención, sabemos que la mayoría no canta y tomamos en cuenta otros valores como la puesta en escena, el vestuario o el baile, al final de cuentas, un artista debe de ser completo. No se preocupen, les voy a proponer que vengan vestidos de negro para calificar solo la voz”, dijo Horacio Villalobos.

Laura G, aunque ya salió del concurso, se metió en la discusión y fue Horacio quién le respondió:

“Laura G, mira Laura G, con qué cara hablas tú Laura G, qué alegas, qué alegas, bastante duraste, bastante duraste, bastante duraste. Lyn May canta mejor que tú. El programa de Lyn May es que no cambiaba de estilo, pero canta mejor que tú".

