¡Con permisito! Don Ramón tendrá su propia serie en HBO Max

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Con permisito, llega Don Ramón! HBO Max sorprendió en sus redes sociales al anunciar una nueva serie inspirada en el entrañable personaje de El Chavo del 8, interpretado originalmente por Ramón Valdés.

Este nuevo proyecto llegará muy pronto, en exclusiva a la plataforma de streaming.

La noticia fue compartida a través de la cuenta oficial de HBO Max en Facebook, como parte del impulso que ha recibido el universo de Chespirito tras el éxito de la serie biográfica ya anunciada.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el elenco, fecha de estreno o enfoque de la serie, la publicación ya ha generado expectativa entre los seguidores del icónico personaje conocido por frases como “¡Con permisito, dijo Monchito!” y “No te doy otra nomás porque…”.

Así se hizo el anuncio: