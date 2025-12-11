Con nueve premios, Expedition 33 se convierte en el juego del año 2025

Desarrollado por Sandfall Interactive, Expedition 33 no solo se llevó el galardón principal, sino que arrasó con un total de nueve premios, superando el récord previo de The Last of Us Part II, que había conseguido siete.

El juego venció en la categoría más esperada ante gigantes como Hollow Knight: Silksong y Kingdom Come: Deliverance II, consolidando su dominio en esta edición. Su éxito no fue casual: ya había sido reconocido previamente por los Golden Joystick Awards y por medios especializados como 3Djuegos LATAM, que también lo nombraron como el GOTY 2025.

Todos los premios que ganó Expedition 33:

Videojuego del Año (GOTY)

Mejor Debut Indie

Mejor Juego Independiente

Mejor Narrativa

Mejor Dirección Artística

Mejor Dirección de Juego

Mejor Actuación (Jennifer English)

Mejor Banda Sonora

Mejor RPG

Además, otros títulos también brillaron en distintas categorías. Umamusume: Pretty Derby fue reconocido como el Mejor Juego Móvil, mientras que Hades 2 ganó en la categoría de Mejor Juego de Acción y GTA VI fue el Juego Más Anticipado.

En cuanto a adaptaciones, la segunda temporada de The Last of Us fue premiada como Mejor Adaptación, y Doom the Dark Ages destacó en Innovación y Accesibilidad.

El evento confirmó que 2025 fue un año competitivo para la industria, con propuestas de alto nivel tanto de estudios independientes como de grandes franquicias.