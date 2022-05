Con La Nave queremos contar esta historia de una manera positiva y digna: Pablo Cruz

A

Tuve la fortuna, desde hace 10 años, de conocer a Miguel Pérez, quien es locutor de radio oaxaqueño, que es en quien está inspirada la historia. Nos fue platicando de cosas que estaba experimentando en ese momento y yo tenía ganas de escribir un guión y de crearme mis propias oportunidades, pero cuando me encontré con esta historia me di cuenta de que iba más allá de eso. Me di cuenta de que ésta no era una película para Pablo, sino una historia que debía compartir. Luego llegamos al estado de Michoacán, donde vieron el potencial de la historia. La Nave es una historia que nos representa de una manera positiva, digna, donde mostramos un México espectacular con escenarios preciosos y que es representativa de cualquier otro rincón de la República mexicana, donde hay estos héroes cotidianos, gente que no tiene tantos seguidores, fama o prestigio pero entregan su vida por ayudar a más gente y lo hacen de una manera divertida y que disfrutan.