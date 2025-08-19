Con foto en mano, Aleks Syntek demuestra que sí conoció a Elton John

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aleks Syntek compartió escenario con Elton John, y no solo eso: fue elegido como telonero en el concierto “Por la Paz”, realizado en Guadalajara en 2012.
En días recientes, el cantante mexicano volvió a poner este momento sobre la mesa, luego de que en redes sociales se generaran dudas y burlas por su afirmación de que “a Elton John le decían el Aleks Syntek británico”.
El 24 de febrero de 2012, empresarios y organizaciones decidieron lanzar un mensaje de esperanza a través de la música, el Concierto Por la Paz, un evento que reunió a más de 22 mil personas en el entonces Estadio Omnilife (hoy Akron) en Guadalajara, Jalisco.
Y el encargado de abrir el espectáculo: Aleks Syntek, elegido por su afinidad musical con el británico y por ser, según los organizadores, “el Elton John mexicano”.
Durante el backstage del evento, ocurrió uno de los momentos que Syntek más atesora. Con luces tenues y la emoción palpable, el compositor mexicano fue presentado ante Elton John. Lo que siguió fue inesperado:
Aunque fue dicho en tono de broma, Syntek lo tomó como un gesto de cortesía y simpatía por parte de uno de sus ídolos musicales.
“Se me cayeron los calzones”, añadió entre risas.
El concierto fue un éxito. Aleks Syntek interpretó sus mayores éxitos, entre ellos Sexo, Pudor y Lágrimas, Intocable y Duele el Amor. Después, Elton John tomó el escenario para ofrecer un recorrido por su trayectoria, con canciones como Rocketman, Tiny Dancer y Goodbye Yellow Brick Road.
RPO