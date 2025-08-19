Con foto en mano, Aleks Syntek demuestra que sí conoció a Elton John

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aleks Syntek compartió escenario con Elton John, y no solo eso: fue elegido como telonero en el concierto “Por la Paz”, realizado en Guadalajara en 2012.

En días recientes, el cantante mexicano volvió a poner este momento sobre la mesa, luego de que en redes sociales se generaran dudas y burlas por su afirmación de que “a Elton John le decían el Aleks Syntek británico”.