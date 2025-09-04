¿Compartes tu YouTube Premium? Podrías ser suspendido 14 días

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera sorpresiva, YouTube inició la cancelación de cuentas compartidas del Plan Familiar Premium, medida que ya es común en otras plataformas de streaming como Netflix y HBO Max.

La compañía detecta cuando los miembros de un grupo familiar no residen en el mismo domicilio de facturación, lo que viola las condiciones del servicio.

Desde los primeros días de septiembre de 2025, YouTube analiza la actividad de los usuarios para identificar cuentas compartidas fuera del hogar. Cuando se detecta este uso, se aplica una suspensión de 14 días naturales como penalización.

Los afectados reciben la notificación directamente en el correo electrónico vinculado a la suscripción, por lo que se recomienda revisar constantemente la bandeja de entrada durante estos días.

Tras ese periodo, la cuenta principal se restablece, pero los usuarios que no residen en el domicilio registrado pierden el acceso a YouTube Premium, viendo nuevamente anuncios y contenido en calidad estándar.