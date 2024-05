Coldplay anuncia nuevo álbum llamado "Moon Music"

Además, un reciente vídeo junto al productor Max Martin ha revelado un posible listado de canciones que podrían formar parte de "Moon Music", incluyendo títulos como "Man In The Moon", "Jupiter", "Good Feelings", y "One World", entre otras más.

Con la expectativa en aumento y los seguidores listos para recibir este nuevo material, parece que Coldplay está preparado para una nueva era musical que promete emocionar y sorprender a sus fans en todo el mundo, quienes prometen abrazar la nueva producción como lo han hecho con canciones como “Yellow“, “A Sky Full Of Stars“, “Viva La Vida“, “The Scientist“, y “Let Somebody Go“.

