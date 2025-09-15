Coachella 2025 revela cartel con Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como estelares

El viernes 10 y 17 de abril, Sabrina Carpenter encabezará un día cargado de diversidad musical con actos como The xx, Disclosure, Turnstile, Ethel Cain y Teddy Swims, además de leyendas como Moby y Devo, que se mezclarán con apuestas emergentes como KATSEYE y BINi. Esta jornada marcará la fusión de lo clásico con lo nuevo, confirmando que Coachella sigue siendo un punto de encuentro intergeneracional.

El sábado 11 y 18 será el turno de Justin Bieber, quien regresa a los grandes escenarios acompañado de un cartel vibrante que incluye a The Strokes, Labrinth, Interpol, Taemin y PinkPantheress, además de propuestas electrónicas como REZZ, Green Velvet y Boys Noize.

Finalmente, el domingo 12 y 19 cerrará con la esperada presentación de Karol G, consolidada como una de las artistas latinas más influyentes del momento. La acompañarán gigantes como Young Thug, Kaskade, BIGBANG, Major Lazer, Iggy Pop y FKA twigs, además de proyectos alternativos como Little Simz, Suicidal Tendencies y The Rapture. El broche de oro lo pondrá la presentación especial de Radiohead Kid A Mnesia en el icónico Bunker Stage, un regalo para los fans de la banda británica.

El lanzamiento de boletos será este viernes 19 de septiembre a las 11:00 a.m. (hora del Pacífico) a través de la página de Coachella, y se espera una alta demanda para un festival que año tras año redefine la cultura musical mundial.

BCT