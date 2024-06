Clara Chía sienta precedente contra paparazzis; cárcel y multa para uno

La prensa consideró que la sentencia marca un precedente, pues no se tenía un caso similar en el que se castigara a algún paparazzi.

Por su parte Jordi Martín reaccionó a la sentencia y aseveró que agotará los recursos para se compruebe que no es culpable, como ya se le hizo saber.

Esto fue lo que publicó íntegro en su cuenta de Instagram: "La portada que cambió el rumbo de mi vida. La foto que tantas alegrías me dio y que últimamente me está causando algún quebradero de cabeza. Siempre he defendido la libertad de prensa. Esta foto la hice a 400 metros de distancia escondido en un bosque sin invadir ninguna propiedad privada como así se ha dicho recientemente. Confío plenamente en la justicia española. Llegaré hasta la última instancia para demostrar mi inocencia ⚖️ @holacom".