Citan a Christian Nodal a audiencia por presunta falsificación de firmas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La batalla legal entre el cantante Christian Nodal y la disquera Universal Music continúa escalando. Un juez ordenó una audiencia de imputación por el presunto delito de falsificación de firmas, a la que deberán acudir el artista y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, el próximo 18 de noviembre de 2025.
La información fue difundida por el programa de espectáculos Ventaneando, donde se compartió el documento judicial que establece:
“Se encuentra pendiente de ser atendida la solicitud de audiencia para formular imputación en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez, Jesús Jaime González Terraza y Christian Jesús González Nodal. La audiencia queda fijada para las 14:35 horas del 18 de noviembre de 2025”.
El proceso legal se originó a partir de una denuncia interpuesta por Universal Music, disquera con la que el intérprete de música regional mexicana colaboró en sus primeros tres álbumes. La empresa reclama derechos sobre los temas musicales y videoclips que, aseguran, fueron cedidos mediante contratos firmados por Nodal cuando aún era menor de edad, bajo la tutela de sus padres.
De acuerdo con el abogado Ulrich Richter Morales, en caso de que el juez determine la vinculación a proceso, Christian Nodal podría enfrentar medidas cautelares como la prohibición de salir del país o incluso prisión preventiva, dependiendo de la gravedad del caso.
El abogado también expuso supuestas irregularidades en los movimientos del equipo del cantante, señalando que algunos testigos declararon haber recibido pagos en efectivo sin comprobantes, lo que podría constituir un ilícito fiscal adicional.
“No hay cuenta, ni factura, ni transferencia. Todo fue en efectivo y eso también debe investigarse”, puntualizó.
La periodista Joanna Vega-Biestro agregó que Nodal enfrenta al menos 34 demandas relacionadas con contratos y derechos de autor de canciones y videos que pertenecen a sus primeros tres discos bajo el sello de Universal Music.
“La situación viene complicada para Christian Nodal y sus papás, porque el contrato se firmó cuando él era menor de edad”, explicó.
Hasta el momento, ni el cantante ni su familia han emitido una declaración oficial sobre este proceso. Sin embargo, Nodal fue visto recientemente en la gala de los Latin Grammy, donde recibió el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, mostrando que, a pesar de la situación legal, su carrera musical continúa activa.
mrh