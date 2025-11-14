Citan a Christian Nodal a audiencia por presunta falsificación de firmas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La batalla legal entre el cantante Christian Nodal y la disquera Universal Music continúa escalando. Un juez ordenó una audiencia de imputación por el presunto delito de falsificación de firmas, a la que deberán acudir el artista y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, el próximo 18 de noviembre de 2025.

La información fue difundida por el programa de espectáculos Ventaneando, donde se compartió el documento judicial que establece:

“Se encuentra pendiente de ser atendida la solicitud de audiencia para formular imputación en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez, Jesús Jaime González Terraza y Christian Jesús González Nodal. La audiencia queda fijada para las 14:35 horas del 18 de noviembre de 2025”.

El proceso legal se originó a partir de una denuncia interpuesta por Universal Music, disquera con la que el intérprete de música regional mexicana colaboró en sus primeros tres álbumes. La empresa reclama derechos sobre los temas musicales y videoclips que, aseguran, fueron cedidos mediante contratos firmados por Nodal cuando aún era menor de edad, bajo la tutela de sus padres.

De acuerdo con el abogado Ulrich Richter Morales, en caso de que el juez determine la vinculación a proceso, Christian Nodal podría enfrentar medidas cautelares como la prohibición de salir del país o incluso prisión preventiva, dependiendo de la gravedad del caso.