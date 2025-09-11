Cinemex y Cinépolis regalarán coleccionables en el estreno de Demon Slayer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó. Este 11 de septiembre llega a las salas mexicanas Demon Slayer: Castillo Infinito, una de las películas de anime más esperadas del año. Y para celebrar el estreno, Cinemex y Cinépolis anunciaron que regalarán artículos coleccionables a los asistentes.
Cinemex informó que obsequiará un póster edición especial a quienes asistan a funciones en formato 2D del estreno, válido en salas Tradicional, Premium y Platino, sin importar el estado o municipio.
Los pósters se entregarán directamente en taquilla al presentar el boleto. Si compraste tu entrada en preventa, también podrás reclamarlo en el cine correspondiente. Eso sí, es uno por transacción, por lo que cada boleto debe adquirirse de manera individual.
Además, Cinemex confirmó que las funciones en formato IMAX también incluirán el póster de regalo.
En el caso de Cinépolis, los fanáticos recibirán una postal coleccionable con la imagen de Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, disponible únicamente en funciones MacroXE.
La postal se entregará a cada asistente al ingresar a la sala y será una por boleto, lo que asegura que todos los asistentes obtendrán la suya.
Ambas cadenas destacaron que los artículos estarán disponibles solo hasta agotar existencias, por lo que recomiendan a los fanáticos acudir lo antes posible para no quedarse sin su recuerdo.
La película Demon Slayer: Castillo Infinito se estrena oficialmente este 11 de septiembre en México. Para quienes quieran ponerse al día, la serie se encuentra disponible en plataformas de streaming como Crunchyroll y Netflix.
