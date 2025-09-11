Cinemex y Cinépolis regalarán coleccionables en el estreno de Demon Slayer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó. Este 11 de septiembre llega a las salas mexicanas Demon Slayer: Castillo Infinito, una de las películas de anime más esperadas del año. Y para celebrar el estreno, Cinemex y Cinépolis anunciaron que regalarán artículos coleccionables a los asistentes.

Cinemex informó que obsequiará un póster edición especial a quienes asistan a funciones en formato 2D del estreno, válido en salas Tradicional, Premium y Platino, sin importar el estado o municipio.

Los pósters se entregarán directamente en taquilla al presentar el boleto. Si compraste tu entrada en preventa, también podrás reclamarlo en el cine correspondiente. Eso sí, es uno por transacción, por lo que cada boleto debe adquirirse de manera individual.