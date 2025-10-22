¡Cinemex no se deja! Boletos a $29 y más sorpresas en noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de que Cinépolis anunciara su Fiesta Cinépolis con precios de locura, Cinemex no se queda atrás y lanza su propia Cinemex Manía para este 3, 4 y 5 de noviembre. La cadena de cines está ofreciendo boletos a solo $29 en funciones tradicionales y premium (2D, 3D, ATMOS), y $75 en funciones IMAX y 4D, durante los tres días de promoción.

¿Qué incluye la promoción?

$29 en boletos tradicionales y premium (2D, 3D, ATMOS).

$75 en formatos especiales como IMAX y 4D.

Cinemex no solo ofrece precios bajos, sino que también trae estrenos esperados que no te puedes perder. ¡Este es el momento ideal para aprovechar y disfrutar de tus películas favoritas en la pantalla grande!

¡La batalla de los precios ya comenzó!

Con la llegada de Cinemex Manía, los cinéfilos tienen opciones para disfrutar de una experiencia cinematográfica completa sin vaciar sus bolsillos. La promoción es válida todo el día durante el 3, 4 y 5 de noviembre, por lo que podrás asistir a las funciones que más te gusten.

Precios y salas participantes:

¡No te quedes sin disfrutar de los estrenos!

Si ya tienes en mente alguna película que has querido ver, no lo pienses más y aprovecha estos precios de locura. ¡Cinemex Manía es tu oportunidad para ir al cine sin preocuparte por el costo!