Seis documentales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena

Asimismo, Tramas y trascendencias está disponible de manera gratuita en Vimeo, acercando al público a relatos de memoria colectiva.

Otros títulos como Dos ríos y Binnigula’sa’: los antiguos zapotecas forman parte de la programación de Ambulante, que publica sus fechas en el sitio ambulante.org/calendario.

De igual forma, Formas de atravesar un territorio tendrá funciones organizadas por Artegios, mientras que Los hilos de las mujeres jaguar se transmitirá el 17 de septiembre a las 23:00 horas en Canal 22 México.

Estas producciones invitan a reflexionar sobre la diversidad cultural y los retos que enfrentan las mujeres indígenas, al tiempo que ponen en valor sus aportaciones al patrimonio y la historia.