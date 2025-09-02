Cinépolis sorprende a clientes con susto en maratón de El Conjuro [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los asistentes a un maratón de El Conjuro en Cinépolis Fórum Buenavista, en la Ciudad de México, vivieron una experiencia terrorífica cuando la cadena de cines decidió sorprenderlos con una dinámica especial previo al estreno de El Conjuro 4: Los Últimos Ritos.
De acuerdo con un video compartido en TikTok por el usuario @rulomarins, en plena función la pantalla simuló una descompostura y la sala quedó completamente a oscuras. Segundos después, una mujer vestida de blanco apareció caminando entre las butacas, provocando gritos e incomodidad en el público.
El inesperado “susto” terminó entre aplausos cuando se informó que se trataba de parte de la dinámica de la cadena y que estaba por iniciar la segunda película del maratón.
La reacción en redes sociales no se hizo esperar: usuarios celebraron la iniciativa de Cinépolis por darle un giro distinto a la experiencia y pidieron que estas sorpresas se repitan en la próxima entrega de la saga.
La cinta, distribuida por Warner Bros. Pictures, llegará a las salas de Cinépolis el jueves 4 de septiembre de 2025, tanto en formatos tradicionales como en IMAX.
La cuarta y última entrega se centrará en el caso real de la familia Smurl, que en 1974 comenzó a reportar fenómenos paranormales en su hogar en Pensilvania. El matrimonio de investigadores Ed y Lorraine Warren acudió a documentar la situación, aunque nunca lograron resolverla del todo.
Con este estreno, la saga de El Conjuro concluirá tras más de una década de historias de terror inspiradas en hechos paranormales investigados por los Warren.
mrh