Cinépolis sorprende a clientes con susto en maratón de El Conjuro [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los asistentes a un maratón de El Conjuro en Cinépolis Fórum Buenavista, en la Ciudad de México, vivieron una experiencia terrorífica cuando la cadena de cines decidió sorprenderlos con una dinámica especial previo al estreno de El Conjuro 4: Los Últimos Ritos.

De acuerdo con un video compartido en TikTok por el usuario @rulomarins, en plena función la pantalla simuló una descompostura y la sala quedó completamente a oscuras. Segundos después, una mujer vestida de blanco apareció caminando entre las butacas, provocando gritos e incomodidad en el público.

El inesperado “susto” terminó entre aplausos cuando se informó que se trataba de parte de la dinámica de la cadena y que estaba por iniciar la segunda película del maratón.