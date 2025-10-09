Cinépolis reestrenará The Rocky Horror Picture Show este 30 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El clásico musical The Rocky Horror Picture Show regresará a la pantalla grande este próximo 30 de octubre, según anunció Cinépolis a través de sus redes sociales oficiales.

Aunque la cadena de cines no ha confirmado todavía en qué complejos se proyectará esta icónica cinta, se espera que en los próximos días se den a conocer los detalles sobre las salas participantes en todo el país, incluyendo si estará disponible en Morelia.