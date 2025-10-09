Cinépolis reestrenará The Rocky Horror Picture Show este 30 de octubre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El clásico musical The Rocky Horror Picture Show regresará a la pantalla grande este próximo 30 de octubre, según anunció Cinépolis a través de sus redes sociales oficiales.
Aunque la cadena de cines no ha confirmado todavía en qué complejos se proyectará esta icónica cinta, se espera que en los próximos días se den a conocer los detalles sobre las salas participantes en todo el país, incluyendo si estará disponible en Morelia.
La película, estrenada originalmente en 1975, es considerada una obra de culto y se ha convertido en una experiencia interactiva en diversos países, donde los asistentes suelen acudir disfrazados, cantar y participar durante la proyección.
Este reestreno cobra especial relevancia por su cercanía con Halloween, fecha en la que este tipo de eventos suelen cobrar fuerza por su estilo extravagante y temáticas transgresoras.
rmr