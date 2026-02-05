Entretenimiento

Cinépolis proyectará funciones de terror cada viernes 13 de estos meses

Cinépolis proyectará funciones de terror cada viernes 13 de estos meses
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para los amantes del cine de horror, este viernes 13 promete una experiencia especial. La cadena Cinépolis anunció funciones temáticas dedicadas al género de terror, las cuales se celebrarán exclusivamente cada vez que el calendario marque un viernes 13, ya sea en febrero, marzo o noviembre.

Aunque la cartelera se mantiene en secreto —sin spoilers ni adelantos— la propuesta de Cinépolis es clara: convertir cada viernes 13 en una cita obligada con el suspenso y el miedo en pantalla grande.

A través de su campaña Destino Cinépolis, la empresa invita a su audiencia a dejarse sorprender por una historia espeluznante y vivirla en sala.

El mensaje para el público es directo: “No te decimos la peli, pero el destino seguro es el terror. ¿Te atreves?

Cinépolis recomienda consultar su sitio oficial para conocer los complejos participantes en esta dinámica, disponible sólo en ciertas salas del país.

