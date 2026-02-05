Cinépolis proyectará funciones de terror cada viernes 13 de estos meses

Aunque la cartelera se mantiene en secreto —sin spoilers ni adelantos— la propuesta de Cinépolis es clara: convertir cada viernes 13 en una cita obligada con el suspenso y el miedo en pantalla grande.

A través de su campaña Destino Cinépolis, la empresa invita a su audiencia a dejarse sorprender por una historia espeluznante y vivirla en sala.

El mensaje para el público es directo: “No te decimos la peli, pero el destino seguro es el terror. ¿Te atreves?”

Cinépolis recomienda consultar su sitio oficial para conocer los complejos participantes en esta dinámica, disponible sólo en ciertas salas del país.