Cinépolis dará boleto coleccionable por película de TWICE

El obsequio forma parte de la experiencia exclusiva que la cadena de cines ofrecerá en México y otros países de América Latina. Así lo informó Cinépolis a través de sus redes sociales, donde especificó que el artículo promocional estará disponible hasta agotar existencias, con un límite de un boleto coleccionable por entrada comprada.

En su cuenta oficial, Cinépolis publicó: "ONCE, esto te va a encantar. Tus boletos para TWICE: One In a Mill1on vienen con un coleccionable de regalo".