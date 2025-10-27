Cinépolis dará boleto coleccionable por película de TWICE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fans de TWICE podrán recibir un boleto coleccionable especial al asistir a las funciones del documental One In A Million, que llegará a salas de Cinépolis en próximos días.
El obsequio forma parte de la experiencia exclusiva que la cadena de cines ofrecerá en México y otros países de América Latina. Así lo informó Cinépolis a través de sus redes sociales, donde especificó que el artículo promocional estará disponible hasta agotar existencias, con un límite de un boleto coleccionable por entrada comprada.
En su cuenta oficial, Cinépolis publicó: "ONCE, esto te va a encantar. Tus boletos para TWICE: One In a Mill1on vienen con un coleccionable de regalo".
Este boleto especial se entregará al ingresar a la función, sin costo adicional, pero no sustituye al boleto de acceso y no está disponible para venta.
La cinta forma parte de la celebración por el décimo aniversario del grupo surcoreano TWICE y reúne momentos íntimos de su trayectoria, así como testimonios de sus integrantes.
rmr