Chuy Lizárraga queda atorado en bloqueo de campesinos y se avienta "palomazo" [Video]

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete compartió un video donde se le observa caminando entre vehículos detenidos. En el clip se escucha a manifestantes campesinos explicar que están permitiendo el paso a personas con necesidades especiales y a unidades de la Guardia Nacional. Además, comentan que han entregado pan y agua a los conductores afectados.

Chuy Lizárraga no sólo caminó junto a otros varados, sino que se tomó un momento para cantar un fragmento de “La feria de las flores”, tema popularizado por Jorge Negrete, arrancando aplausos entre quienes lo reconocieron.