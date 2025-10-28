Chuy Lizárraga queda atorado en bloqueo de campesinos y se avienta "palomazo" [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Chuy Lizárraga, cantante de música regional mexicana, quedó atorado en uno de los bloqueos carreteros organizados por campesinos y, lejos de molestarse, decidió amenizar el momento entonando una canción a capela.
A través de su cuenta de Instagram, el intérprete compartió un video donde se le observa caminando entre vehículos detenidos. En el clip se escucha a manifestantes campesinos explicar que están permitiendo el paso a personas con necesidades especiales y a unidades de la Guardia Nacional. Además, comentan que han entregado pan y agua a los conductores afectados.
Chuy Lizárraga no sólo caminó junto a otros varados, sino que se tomó un momento para cantar un fragmento de “La feria de las flores”, tema popularizado por Jorge Negrete, arrancando aplausos entre quienes lo reconocieron.
Hasta el momento, el cantante no ha especificado en qué tramo carretero ocurrió el incidente. Sin embargo, el contexto coincide con los bloqueos agrícolas registrados en las últimas 24 horas en diversas vías federales, como la autopista Morelia–Guadalajara, donde cientos de automovilistas han quedado varados debido a la protesta de productores de maíz.
