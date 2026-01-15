Christina Aguilera regresa a México con concierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Christina Aguilera confirmó su regreso a los escenarios de México con una presentación programada para el próximo 17 de marzo en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

El anuncio forma parte de una gira internacional que contempla otras paradas en Estados Unidos, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos y Austria.