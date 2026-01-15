Entretenimiento

Christina Aguilera regresa a México con concierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Christina Aguilera confirmó su regreso a los escenarios de México con una presentación programada para el próximo 17 de marzo en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

El anuncio forma parte de una gira internacional que contempla otras paradas en Estados Unidos, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos y Austria.

La venta anticipada de boletos para el show en México iniciará el 15 de enero a través de Ticketmaster.com.mx, exclusivamente para clientes Banamex.

La cantante, reconocida por su poderosa voz y éxitos como "Beautiful" y "Fighter", se suma así a la lista de artistas internacionales que visitarán el país en 2026.

