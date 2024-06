Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en Italia; asegura Maxine Woodside

Después de semanas de rumores, Nodal y Aguilar confirmaron su relación a través de una exclusiva en una revista. En sus declaraciones, explicaron que su romance no es algo nuevo, sino la continuación de una historia pausada por el tiempo y las circunstancias. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, expresó Ángela Aguilar.

Sin embargo, la noticia no ha sido bien recibida por todos los seguidores de los artistas. La reciente ruptura de Nodal con Cazzu, con quien comparte una hija, ha generado controversia. Nodal negó que Ángela fuera una tercera en discordia en su relación con Cazzu. “Julieta es una persona que amo y tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida; el amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible porque nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida”, explicó Nodal, refiriéndose a su hija.

La revelación de Maxine Woodside sobre el posible matrimonio de Nodal y Aguilar añade una nueva dimensión a esta historia de amor, generando aún más interés y especulación entre el público.

