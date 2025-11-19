Christian Nodal no será vinculado a proceso; su pleito legal con Universal continúa

Nodal enfrenta desde hace más de dos años un conflicto legal con Universal Music, disquera con la que firmó en 2016 y con la que grabó sus primeros éxitos. El litigio civil gira en torno a la titularidad de más de 50 canciones, cuyos derechos de explotación son reclamados por ambas partes. La disquera acusa además que Nodal presentó documentos con firmas presuntamente falsificadas para recuperar esos derechos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público intentó sustentar la acusación penal de “uso de copia de documento público falso”, pero la jueza concluyó que no existían los elementos mínimos para vincular a proceso al artista ni a sus familiares. Sin embargo, el juicio civil por la titularidad del catálogo musical continúa en tribunales mercantiles.

“Soy fiel creyente de los hechos más que de las palabras”, dijo Nodal, al tiempo que pidió “respeto y congruencia” a la industria musical. Reiteró que está dispuesto a trabajar con las disqueras, pero bajo condiciones justas: “Si quieren un artista de mi calibre para atrás, que hagan un contrato digno y con mucho respeto”, expresó.

rmr