Christian Nodal no da permiso para que su hija viaje con Cazzu, según la cantante

La artista relató que la situación se abordó en una mediación legal entre su abogada y el representante legal del cantante. Sin embargo, aseguró que la respuesta que recibieron fue inesperada y poco favorable.

De acuerdo con Cazzu, el abogado de Nodal señaló: “No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’, y fue uno de los peores momentos de mi vida”, recordó la cantante durante la entrevista.

Aunque reconoció haber sentido impotencia y dolor, Cazzu decidió no llevar el caso a tribunales, asegurando que su situación económica le permite evitar un proceso judicial largo y complejo.