Christian Nodal no da permiso para que su hija viaje con Cazzu, según la cantante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Christian Nodal ha generado controversia luego de que su expareja, la rapera argentina Cazzu, asegurara que el cantante no le ha otorgado el permiso necesario para que su hija Inti pueda viajar con ella, a más de un año de haberlo solicitado.
En entrevista dentro del podcast “Se regalan dudas”, Cazzu explicó que, pese a que ambos se dedican a la música y deben viajar constantemente, Nodal no ha firmado la autorización que le permitiría salir del país con su hija de dos años.
La artista relató que la situación se abordó en una mediación legal entre su abogada y el representante legal del cantante. Sin embargo, aseguró que la respuesta que recibieron fue inesperada y poco favorable.
De acuerdo con Cazzu, el abogado de Nodal señaló: “No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”.
“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’, y fue uno de los peores momentos de mi vida”, recordó la cantante durante la entrevista.
Aunque reconoció haber sentido impotencia y dolor, Cazzu decidió no llevar el caso a tribunales, asegurando que su situación económica le permite evitar un proceso judicial largo y complejo.
La rapera aprovechó la conversación para reflexionar sobre la desigualdad que enfrentan otras madres, quienes no cuentan con recursos para costear asesoría legal o resolver casos similares sin llegar a juicio.
Finalmente, Cazzu se describió como “una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y del patriarcado”, destacando que, aunque tiene opciones para enfrentar la situación, muchas mujeres no corren con la misma suerte.
RYE-