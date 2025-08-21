Christian Nodal estaría enfrentando crisis financiera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El cantante mexicano Christian Nodal continúa en el centro de la polémica, ahora no solo por sus recientes declaraciones en entrevista con Adela Micha, sino porque en programas de espectáculos se ha señalado que atraviesa una crisis financiera que afectaría incluso la manutención de su hija Inti.

Durante una emisión del programa “El Gordo y La Flaca”, el conductor Raúl de Molina aseguró que el intérprete de regional mexicano estaría enfrentando complicaciones económicas debido a la falta de conciertos.

“Otra cosa que el público no sabe es que para Christian Nodal mandar 7 mil dólares en estos momentos es un esfuerzo extraordinario. No tiene tanto dinero como la gente piensa”, afirmó el presentador.

De acuerdo con el comunicador, personas cercanas al cantante han revelado que los escándalos en su vida personal habrían limitado sus presentaciones, lo que complica aún más su situación financiera.