Christian Nodal estaría enfrentando crisis financiera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El cantante mexicano Christian Nodal continúa en el centro de la polémica, ahora no solo por sus recientes declaraciones en entrevista con Adela Micha, sino porque en programas de espectáculos se ha señalado que atraviesa una crisis financiera que afectaría incluso la manutención de su hija Inti.
Durante una emisión del programa “El Gordo y La Flaca”, el conductor Raúl de Molina aseguró que el intérprete de regional mexicano estaría enfrentando complicaciones económicas debido a la falta de conciertos.
“Otra cosa que el público no sabe es que para Christian Nodal mandar 7 mil dólares en estos momentos es un esfuerzo extraordinario. No tiene tanto dinero como la gente piensa”, afirmó el presentador.
De acuerdo con el comunicador, personas cercanas al cantante han revelado que los escándalos en su vida personal habrían limitado sus presentaciones, lo que complica aún más su situación financiera.
En su entrevista con Adela Micha, Nodal también abordó las críticas sobre la poca convivencia con su hija Inti, a quien tuvo con la cantante argentina Cazzu. El artista explicó que la distancia geográfica entre México y Argentina, sumada a su apretada agenda de trabajo, le impide estar más de dos o tres días con la pequeña.
“Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina. Son de 12 a 17 horas de viaje. Incluso cuando estaba con la mamá de mi hija, era muy complejo”, expresó.
El sonorense también reconoció que la dinámica familiar nunca fue sencilla, pues los compromisos laborales han sido una constante.
“Nunca fue fácil, ni cuando estábamos juntos. No pasábamos mucho tiempo juntos, los tres”, compartió el cantante.
La situación se desarrolla en medio de rumores sobre un presunto triángulo amoroso entre Ángela Aguilar, Cazzu y Nodal, lo que mantiene al artista bajo la mirada constante del público y los medios.
mrh