Christian Nodal demanda a Cazzu y revela pensión millonaria para su hija Inti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La disputa legal entre el cantante mexicano Christian Nodal y la artista argentina Cazzu ha captado nuevamente la atención pública, luego de que se revelara que el intérprete de “Botella tras botella” habría interpuesto una demanda en su contra relacionada con la manutención de su hija Inti.

La información fue dada a conocer durante una reciente emisión del programa Ventaneando, donde se mostraron documentos legales que forman parte de la denuncia presentada por Nodal ante un Juzgado Familiar en el estado de Jalisco.

Nodal asegura haber aportado 12 millones de pesos

Según la periodista Pati Chapoy, el cantante indicó en su demanda que entregó 12 millones de pesos en efectivo durante un año como parte del acuerdo de manutención.

“Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, citó Chapoy en el programa.

Chapoy también cuestionó la exigencia monetaria por parte de la artista argentina, señalando que la menor aún es pequeña:

“La niña tiene 2 años, ¿cuánto puede consumir?”, añadió.