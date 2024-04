Chofer de Uber pone "miniOxxo" en su coche; "el sol sale para todos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales se hizo viral la idea de un chofer de la aplicación Uber que puso lo que llamó un "miniOxxo" en su unidad para que sus pasajeros pudieran comprar.

Se trata del usuario de Facebook Enrique Salazar Go, quien compartió su emprendimiento en un grupo de conductores de estas apps.

En la publicación Enrique subió algunas fotos de como luce su negocio en el interior del auto que maneja, en el que se ven frituras y dulces pequeños para el antojo mientras se viaja.

Añadió que la gente sí le compra y que él no se enoja porque sus pasajeros comen en el interior del carro.

En este sentido, se dijo "alivianado", pues lo bueno es que la gente, además de usar su servicio, consume y come:

"Desde que me diversifiqué, en las aplicaciones me ha ido bien, Puse mini Oxxo JAJA ya no me enojo si la raza come arriba del carro es parte del show y me consume productos y sigo ganando ánimo raza el sol sale para todos ☀️⛅️", escribió (sic).

RYE