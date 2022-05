Chofer de DiDi se esperó hasta que chica tomó el camión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un chofer de la aplicación de transporte DiDi se esperó hasta que una de sus pasajeras tomó el camión al amanecer.

El caso se ha hecho viral, en el que un chofer de nombre Raúl es el protagonista.

De acuerdo a lo dicho por la joven, éste hombre se esperó hasta que ella abordó el camión que la llevaría a su siguiente destino.

“El día de ayer domingo, tuve que salir a las 5:30 am de mi casa, solicité un servicio DiDi el cual fue atendido por Raúl. Llegamos a mí destino y yo tenía que abordar una unidad de camiones a las 6:00 y Raúl me dijo: cuídese por favor”, se lee en redes sociales.

Y añade: “El lugar estaba completamente sólo y yo rezaba para que llegara la otra unidad pronto porque no quería estar ahí sola, pero Raúl creyendo que no me daba cuenta, aparentó estar detenido checando su celular y me percaté que lo hacía solo para no dejarme ahí sola.

Al ver que me subía al transporte que esperaba, se retiró. GRACIAS RAÚL, que existan más personas como tú. Así es como deberíamos sentirnos las mujeres, seguras de quien nos da un servicio, una ayuda o de nuestros propios amigos”, finalizó.

Cabe mencionar que se desconoce en qué pasó el hecho, ya que la usuaria no lo detalle, y en las páginas en la que fue compartido el caso tampoco se precisó.

El joven fue reconocido por muchos usuarios, quienes hasta le dedicaron palabras de admiración en mayúsculas: "FELICIDADES A RAÚL, PORQUE ACCIONES PEQUEÑAS COMO ESA, SALVAN VIDAS".